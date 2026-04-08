08 апреля 2026 в 15:53

Американские пилоты «потеряли» бомбу в Иране

Пилоты ВВС США потеряли высокоточную бомбу GBU-39 во время ударов по Ирану

Фото: Siegfried Grassegger/imageBROKER/Global Look Press
Американская авиация в ходе недавних ударов по Ирану применила высокоточные управляемые боеприпасы GBU-39, но одна из таких бомб не долетела до своей цели и просто упала, не взорвавшись, сообщает «Российская газета». Предполагается, что это произошло либо из-за работы иранских систем РЭБ, либо из-за заводского брака.

Такой «подарок» пилотов США весит 130 кг, причем на взрывчатое вещество приходится 93 кг. Утверждается, что эта малозаметная бомба может пробивать 90 см железобетона. Длина GBU-39 составляет 1,8 метра, а диаметр — 0,19 метра. Из-за такой компактности противнику очень трудно ее обнаружить.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Вашингтон достиг своих военных целей в рамках операции против Ирана. По его словам, американцы тем самым защитили свои интересы «на годы вперед».

Прежде Высший совет национальной безопасности Ирана объявил об «исторической победе» в противоборстве с Соединенными Штатами и Израилем. Ракетные удары пришлись по ключевым объектам вражеской военной инфраструктуры. По оценке совета, Ирану и силам сопротивления удалось практически полностью разгромить американскую военную машину в регионе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор объяснил роль РФ и Китая в установлении мира на Ближнем Востоке
Иран придумал хитрый способ, как нажиться на нефтяных танкерах
В Нижегородской области планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля
Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева
Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей
Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла
Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников
Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране
Торговый центр вспыхнул в Подмосковье
В МИД России сделали жесткое заявление по «теневому флоту»
Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма
«Еще более смертоносно»: Иран поставил на место США и Израиль
Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили
Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан
Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней
Тело погибшей в Сочи девушки-спелеолога планируют изучить криминалисты
Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»
НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив
Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома
The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

