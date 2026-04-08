Американские пилоты «потеряли» бомбу в Иране Пилоты ВВС США потеряли высокоточную бомбу GBU-39 во время ударов по Ирану

Американская авиация в ходе недавних ударов по Ирану применила высокоточные управляемые боеприпасы GBU-39, но одна из таких бомб не долетела до своей цели и просто упала, не взорвавшись, сообщает «Российская газета». Предполагается, что это произошло либо из-за работы иранских систем РЭБ, либо из-за заводского брака.

Такой «подарок» пилотов США весит 130 кг, причем на взрывчатое вещество приходится 93 кг. Утверждается, что эта малозаметная бомба может пробивать 90 см железобетона. Длина GBU-39 составляет 1,8 метра, а диаметр — 0,19 метра. Из-за такой компактности противнику очень трудно ее обнаружить.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Вашингтон достиг своих военных целей в рамках операции против Ирана. По его словам, американцы тем самым защитили свои интересы «на годы вперед».

Прежде Высший совет национальной безопасности Ирана объявил об «исторической победе» в противоборстве с Соединенными Штатами и Израилем. Ракетные удары пришлись по ключевым объектам вражеской военной инфраструктуры. По оценке совета, Ирану и силам сопротивления удалось практически полностью разгромить американскую военную машину в регионе.