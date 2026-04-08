Цискаридзе рассказал о пасхальных традициях в своей семье Цискаридзе рассказал, что на Пасху готовил куличи вместе с няней

Артист балета Николай Цискаридзе рассказал, что в детстве всегда готовил куличи вместе с няней на Пасху, сообщает Общественная Служба Новостей. Он отметил, что этот праздник подарил ему много теплых воспоминаний.

Помню, мы с няней готовили куличи. Я ей помогал, у нас получались булочки разных размеров, — рассказал Цискаридзе.

Артист поделился, что во взрослом возрасте каждый год в этот день выступал или был занят гастролями. По его словам, во взрослой жизни у него стало мало времени на празднование Пасхи.

Ранее Цискаридзе рассказал, что обожает интерактивные цифровые развлечения, но старается ограничивать себя во времени. По словам Цискаридзе, взрослые должны контролировать детей, допустимо даже пригрозить лишением гаджета, если ребенок не будет прилагать усилия в учебе.