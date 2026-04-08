08 апреля 2026 в 17:23

Захарова пошутила про угрозы «ежей» после слов о выходе Армении из ОДКБ

Захарова не стала комментировать выход Армении из ОДКБ при повышении цен на газ

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отказалась комментировать слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможности выхода страны из ЕАЭС и ОДКБ, если Россия повысит цены на газ. Она также сравнила ситуацию с «угрозой ежу обнажением своих возможностей», передает корреспондент NEWS.ru.

Немного напоминает историю про угрозы ежу обнажением своих возможностей. Я не хочу комментировать серьезно заявления эмоциональных политиков, которые тем более делали столько и таких неоднозначных заявлений, тем более на тему ОДКБ мы чего только не наслушались, — сказала Захарова.

Ранее спикер МИД заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения полностью вернулась в Организацию Договора о коллективной безопасности. По ее словам, документально подтверждено, что Ереван является участником объединения.

Прежде Симонян заявил, что страна вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком выхода из союзов. По его словам, недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве прошла в рабочем ключе, что снимает остроту многих вопросов.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

