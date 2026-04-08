Захарова пошутила про угрозы «ежей» после слов о выходе Армении из ОДКБ

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге отказалась комментировать слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о возможности выхода страны из ЕАЭС и ОДКБ, если Россия повысит цены на газ. Она также сравнила ситуацию с «угрозой ежу обнажением своих возможностей», передает корреспондент NEWS.ru.
Немного напоминает историю про угрозы ежу обнажением своих возможностей. Я не хочу комментировать серьезно заявления эмоциональных политиков, которые тем более делали столько и таких неоднозначных заявлений, тем более на тему ОДКБ мы чего только не наслушались, — сказала Захарова.
Ранее спикер МИД заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы Армения полностью вернулась в Организацию Договора о коллективной безопасности. По ее словам, документально подтверждено, что Ереван является участником объединения.
Прежде Симонян заявил, что страна вряд ли пойдет на разрыв отношений с ОДКБ и ЕАЭС, несмотря на периодические споры вокруг цен на газ и товары. Он отметил, что подобные дискуссии ведутся годами и не являются признаком выхода из союзов. По его словам, недавняя встреча президента РФ Владимира Путина с армянским премьером Николом Пашиняном в Москве прошла в рабочем ключе, что снимает остроту многих вопросов.