08 апреля 2026 в 17:28

Политолог ответил, насколько опасно для США возможное поражение Орбана

Политолог Перенджиев: Мадьяр может в реальности поддерживать взгляды Орбана

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр на самом деле может поддерживать взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Таким образом, по его словам, возможное поражение действующего венгерского премьера на предстоящих выборах не сильно скажется на мировой политике.

Все ставят на оппозицию, а потом выяснится, что соперник Орбана может оказаться Орбаном-2. [Петер Мадьяр] никогда не был оппозиционным к действующему венгерскому премьеру, он всегда его поддерживал, а потом резко перешел в оппозицию. Поэтому он сам тоже из команды Орбана. В итоге получится так, что если Виктор потерпит поражение, то Венгрия, США и Россия в целом не проиграют, — высказался Перенджиев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс публично поддержал Орбана на предстоящих выборах. По его словам, Евросоюз хочет отстранить политика от власти, поэтому он готов помочь венгерскому премьеру в избирательной кампании.

Мир
США
Венгрия
Виктор Орбан
Максим Кирсанов
Софья Якимова
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
