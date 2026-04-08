Политолог ответил, насколько опасно для США возможное поражение Орбана

Лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр на самом деле может поддерживать взгляды премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Таким образом, по его словам, возможное поражение действующего венгерского премьера на предстоящих выборах не сильно скажется на мировой политике.

Все ставят на оппозицию, а потом выяснится, что соперник Орбана может оказаться Орбаном-2. [Петер Мадьяр] никогда не был оппозиционным к действующему венгерскому премьеру, он всегда его поддерживал, а потом резко перешел в оппозицию. Поэтому он сам тоже из команды Орбана. В итоге получится так, что если Виктор потерпит поражение, то Венгрия, США и Россия в целом не проиграют, — высказался Перенджиев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс публично поддержал Орбана на предстоящих выборах. По его словам, Евросоюз хочет отстранить политика от власти, поэтому он готов помочь венгерскому премьеру в избирательной кампании.