Турэксперт ответил, как изменился спрос из-за ближневосточного конфликта

Спрос на поездки в страны Персидского залива снизился из-за ближневосточного конфликта, рассказал ЕАН президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он отметил, что в этом сезоне направление уже не наберет ушедшую популярность.

Но даже при полном восстановлении рейсов в страны Персидского залива спрос уже не будет таким, как раньше. Во-первых, уже со второй половины мая там довольно жарко. Во-вторых, вступают в конкуренцию страны Средиземноморского бассейна, в первую очередь Турция, — рассказал Мальцев.

Турэксперт подчеркнул, что конфликт не только затрагивает Ближний Восток, но и создает негативный новостной фон, снижая спрос на поездки. По его словам, положительная информация о перемирии не восстановит доверие к направлению.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что россияне не будут массово отказываться от отпусков. Он отметил, что многие могут выбрать альтернативу пляжному отдыху, однако не привыкли экономить на туризме.