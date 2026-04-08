Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:57

Турэксперт ответил, как изменился спрос из-за ближневосточного конфликта

Турэксперт Мальцев: спрос на поездки в страны Персидского залива снизился

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Спрос на поездки в страны Персидского залива снизился из-за ближневосточного конфликта, рассказал ЕАН президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он отметил, что в этом сезоне направление уже не наберет ушедшую популярность.

Но даже при полном восстановлении рейсов в страны Персидского залива спрос уже не будет таким, как раньше. Во-первых, уже со второй половины мая там довольно жарко. Во-вторых, вступают в конкуренцию страны Средиземноморского бассейна, в первую очередь Турция, — рассказал Мальцев.

Турэксперт подчеркнул, что конфликт не только затрагивает Ближний Восток, но и создает негативный новостной фон, снижая спрос на поездки. По его словам, положительная информация о перемирии не восстановит доверие к направлению.

Ранее турэксперт Алексан Мкртчян рассказал, что россияне не будут массово отказываться от отпусков. Он отметил, что многие могут выбрать альтернативу пляжному отдыху, однако не привыкли экономить на туризме.

Общество
туризм
Ближний Восток
отдых
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.