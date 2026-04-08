Женщина исполнила зажигательный танец на пляже и загорелась

Танцовщица в Китае во время пляжного выступления загорелась, исполняя номер с огненным кольцом, сообщает The Sun. Артистка находилась в непосредственной близости от открытого пламени, когда огонь перекинулся на одежду, а затем на волосы и тело.

Охваченная ужасом женщина побежала к реке и зашла в воду, чтобы сбить пламя. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, серьезных ожогов врачи не обнаружили. Испуганной танцовщице удалось избежать тяжелых травм.

Ранее в Московской области при возгорании частного жилого строения погибли мужчина и девятилетний мальчик, а женщина с младшим ребенком сумели выбраться и были госпитализированы. Спасаясь от пламени, мать вместе с четырехлетним сыном выпрыгнула из окна мансардного этажа. Предварительной причиной пожара стали неполадки в электропроводке.

Кроме того, в управлении МЧС России по Саратовской области сообщили, что в центре города загорелся аварийный двухэтажный дом, который был частично расселен. По информации ведомства, при разборе выгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего.