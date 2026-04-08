08 апреля 2026 в 15:48

Женщина исполнила зажигательный танец на пляже и загорелась

Танцовщица загорелась во время исполнения опасного номера в Китае

Танцовщица в Китае во время пляжного выступления загорелась, исполняя номер с огненным кольцом, сообщает The Sun. Артистка находилась в непосредственной близости от открытого пламени, когда огонь перекинулся на одежду, а затем на волосы и тело.

Охваченная ужасом женщина побежала к реке и зашла в воду, чтобы сбить пламя. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую, серьезных ожогов врачи не обнаружили. Испуганной танцовщице удалось избежать тяжелых травм.

Ранее в Московской области при возгорании частного жилого строения погибли мужчина и девятилетний мальчик, а женщина с младшим ребенком сумели выбраться и были госпитализированы. Спасаясь от пламени, мать вместе с четырехлетним сыном выпрыгнула из окна мансардного этажа. Предварительной причиной пожара стали неполадки в электропроводке.

Кроме того, в управлении МЧС России по Саратовской области сообщили, что в центре города загорелся аварийный двухэтажный дом, который был частично расселен. По информации ведомства, при разборе выгоревших конструкций спасатели обнаружили тело погибшего.

Азия
Китай
артисты
несчастные случаи
Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева
Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей
Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла
Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников
Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране
Торговый центр вспыхнул в Подмосковье
В МИД России сделали жесткое заявление по «теневому флоту»
Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма
«Еще более смертоносно»: Иран поставил на место США и Израиль
Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили
Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан
Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней
Тело погибшей в Сочи спелеолога планируют изучить криминалисты
Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»
НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив
Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома
The Rolling Stones представят финальный альбом в 2026 году
Трамп раскрыл новые детали переговоров с Ираном
Стало известно, что обозначает название мессенджера MAX
Пентагон поставил Ирану ультиматум
Дальше
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

