Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:59

Журналист российского телеканала стал мишенью для израильской авиации

Израильская армия снова нанесла удар рядом с журналистами RT в Ливане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Израиль снова нанес удар вблизи журналистов RT в Ливане, сообщил корреспондент телеканала Стив Суини. По его словам, эти атаки вызвали напряженную обстановку в центре Бейрута. Все дороги, ведущие на юг Ливана, оказались заблокированы. В столице слышались как минимум два взрыва.

Люди чрезвычайно взволнованы. Эти взрывы происходят за пределами обычной зоны поражения, — отметил корреспондент.

Недавно израильская ракета разорвалась рядом с Суини и оператором Али Ридой Сбейти, когда они снимали материал на мосту в Ливане. Журналисту пришлось удалить шрапнель, которая попала в его тело. Предварительно известно, что израильский самолет выпустил ракету по их машине, когда съемочная группа ехала через мост возле военной базы.

До этого представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по съемочной группе телеканала RT в Ливане нельзя считать случайным. Она подчеркнула, что инцидент произошел не в районе стратегического военного объекта, а непосредственно в месте проведения репортажа.

Мир
Ливан
Израиль
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.