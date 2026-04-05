05 апреля 2026 в 20:36

Появились подробности удара по журналистам RT в Ливане

Удар по журналистам RT в Ливане мог быть нанесен бомбой GBU-38

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
Удар по съемочной группе RT в Ливане, предположительно, был нанесен управляемой авиабомбой GBU-38, сообщил глава бюро телеканала в арабской стране Стив Суини в подкасте East Meets West. 19 марта он и оператор Али Рида пострадали в результате израильской атаки на юге страны.

Замедленный просмотр видео, по нашему мнению, указывает именно на GBU-38. Если посмотреть, куда она летит, то видно мост — в нем огромная дыра, потому что по нему уже били, и именно в эту дыру попала бомба, — сказал Суини.

Он добавил, что отклонение бомбы всего на 30 сантиметров в сторону привело бы к гибели кого-то из членов съемочной группы. Инцидент произошел, когда журналисты RT вели репортаж о последствиях недавних ударов Израиля на фоне эскалации в регионе. Пострадавшие сотрудники уже вернулись к работе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ракетный удар по съемочной группе телеканала RT в Ливане нельзя считать случайным. Она подчеркнула, что инцидент произошел не в районе стратегического военного объекта, а непосредственно в месте проведения репортажа.

