Политолог ответил, почему Трампу так важна победа Орбана на выборах Политолог Перенджиев: Орбан стал опорой Трампа в Евросоюзе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал опорой главы Белого дома Дональда Трампа в ЕС, поэтому американцы заинтересованы в победе европейского политика на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, у России и США в этом плане даже наблюдается совместный интерес.

Американцы заинтересованы в победе Орбана на выборах. У нас, наверное, в этом плане с США совместный интерес. В Европе премьер-министр Венгрии является одним из редких разумных политиков и лидеров. Мы так же смотрим на словацкого премьера Роберта Фицо. Орбан демонстрирует свою самостоятельную политику и не прогибается под ЕС. Учитывая, что США в последнее время выступают не только с критикой стран Евросоюза, но даже и государств — членов НАТО, фактически Трампу нужна какая-то опора. Орбан как раз является одним из разумных политиков, на которых глава Белого дома может рассчитывать, — сказал Перенджиев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.