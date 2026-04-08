Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 16:00

Политолог ответил, почему Трампу так важна победа Орбана на выборах

Политолог Перенджиев: Орбан стал опорой Трампа в Евросоюзе

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал опорой главы Белого дома Дональда Трампа в ЕС, поэтому американцы заинтересованы в победе европейского политика на предстоящих выборах, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, у России и США в этом плане даже наблюдается совместный интерес.

Американцы заинтересованы в победе Орбана на выборах. У нас, наверное, в этом плане с США совместный интерес. В Европе премьер-министр Венгрии является одним из редких разумных политиков и лидеров. Мы так же смотрим на словацкого премьера Роберта Фицо. Орбан демонстрирует свою самостоятельную политику и не прогибается под ЕС. Учитывая, что США в последнее время выступают не только с критикой стран Евросоюза, но даже и государств — членов НАТО, фактически Трампу нужна какая-то опора. Орбан как раз является одним из разумных политиков, на которых глава Белого дома может рассчитывать, — сказал Перенджиев.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс открыто поддержал Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.

Мир
США
Дональд Трамп
Венгрия
Виктор Орбан
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.