Вэнс публично разнес Зеленского за угрозы Орбану

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал скандалом и резко осудил угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана накануне парламентских выборов, пишет Guardian. Во время выступления в Будапеште он рассказал, что узнал о словах главы бывшей советской республики лишь недавно.

Во-первых, я даже не знал, что Зеленский говорил о намерении отправить солдат в резиденцию премьер-министра, до вчерашнего дня. Когда Виктор мне об этом рассказал, когда я проверил информацию, я не мог поверить, что это правда. Но это оказалось правдой. Это абсолютный скандал, — заявил Вэнс.

В начале марта Зеленский выступал с угрозами в адрес Орбана, а затем семье венгерского премьера также угрожал генерал СБУ в отставке Григорий Омельченко. Киев оказывает давление на Будапешт из-за отказа поддержать стремление Украины вступить в Евросоюз и предоставлять военную помощь.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Украину в планах помешать ему на выборах президента в 2024 году. Он заявил, что американские спецслужбы перехватили украинские сообщения о заговоре с целью перенаправления средств на переизбрание Джо Байдена.