26 марта 2026 в 14:25

Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом

Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы 2024 года

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. По его словам, американские спецслужбы перехватили сообщения Киева, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание экс-лидера страны Джо Байдена.

Вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…>, на предвыборную кампанию Байдена 2024 года, — подчеркнул республиканец.

Он отметил, что сотрудники разведки США получили доступ к переписке членов украинского правительства еще при Байдене, но ее не расследовали. По словам Трампа, только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а издание Just the News получило рассекреченный отчет.

Ранее Трамп высмеял Байдена, изобразив поведение экс-главы Белого дома на публике во время встречи с республиканцами. Американский лидер показал, как политик якобы теряется на сцене, не может найти лестницу и произносит бессвязные слова.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Магнитогорского комбината ответил на вопрос о сокращении сотрудников
Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости
Трамп раскритиковал НАТО за позицию по Ирану
Орбан обрушился на Зеленского из-за выборов
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
