Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом Трамп обвинил Украину во вмешательстве в американские выборы 2024 года

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social обвинил Украину в намерении помешать ему на выборах главы государства в 2024 году. По его словам, американские спецслужбы перехватили сообщения Киева, в которых обсуждался заговор с целью перенаправления денег на переизбрание экс-лидера страны Джо Байдена.

Вновь рассекреченные документы показывают, что в 2022 году украинские чиновники обсуждали перенаправление сотен миллионов долларов <…>, на предвыборную кампанию Байдена 2024 года, — подчеркнул республиканец.

Он отметил, что сотрудники разведки США получили доступ к переписке членов украинского правительства еще при Байдене, но ее не расследовали. По словам Трампа, только сейчас о них узнала директор национальной разведки Тулси Габбард, а издание Just the News получило рассекреченный отчет.

