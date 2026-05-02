Президент Финляндии готов работать с Трампом над Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности использовать свои контакты с Дональдом Трампом в интересах Украины, передает канал n-tv. При этом он подчеркнул, что не склонен переоценивать собственное влияние.

Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу конфликта на Украине, это будет хорошо, — сказал Стубб.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия начала милитаризацию ускоренными темпами. При этом, по словам Кузнецова, правительство страны игнорирует экономические проблемы и все равно выделяет средства на модернизацию вооруженных сил. На сегодняшний день, заявил Кузнецов, наиболее серьезным вызовом для безопасности России является масштабная радиоэлектронная и воздушная разведывательная деятельность НАТО с территории Финляндии. Так, в частности, к ней относятся полеты БПЛА и самолетов-разведчиков вдоль российских границ, пояснил дипломат.