02 мая 2026 в 16:24

Президент Финляндии готов работать с Трампом над Украиной

Президент Стубб заявил о готовности сотрудничать с Трампом в интересах Украины

Александр Стубб Фото: IMAGO/Markku Ulander/imago-images.de/Global Look Press
Президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности использовать свои контакты с Дональдом Трампом в интересах Украины, передает канал n-tv. При этом он подчеркнул, что не склонен переоценивать собственное влияние.

Я очень реалистичен. Президент Трамп — независимый человек. Если я смогу внести хотя бы одну из десяти идей по поводу конфликта на Украине, это будет хорошо, — сказал Стубб.

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Финляндия начала милитаризацию ускоренными темпами. При этом, по словам Кузнецова, правительство страны игнорирует экономические проблемы и все равно выделяет средства на модернизацию вооруженных сил. На сегодняшний день, заявил Кузнецов, наиболее серьезным вызовом для безопасности России является масштабная радиоэлектронная и воздушная разведывательная деятельность НАТО с территории Финляндии. Так, в частности, к ней относятся полеты БПЛА и самолетов-разведчиков вдоль российских границ, пояснил дипломат.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки
Общество

Кидаю овсянку, яйцо и тертое яблоко в сковороду — через 12 минут полезные оладьи как лепешки, только без муки

