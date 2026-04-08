Песков раскрыл отношение европейских политиков к премьер-министру Венгрии Песков: в Европе не хотят победы Орбана на выборах премьер-министра Венгрии

Значительная часть европейских политических кругов не заинтересована в переизбрании премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и оказывает поддержку его политическим противникам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что это очевидный факт, который виден невооруженным глазом, передает РИА Новости.

Многие силы в Европе, многие силы в Брюсселе, они не хотели бы, чтобы Орбан снова победил на выборах. Это хорошо известно, это видно невооруженным глазом. И, конечно, они подыгрывают тем силам, которые политически оппонируют Орбану, — сказал он.

Ранее Песков заявил, что публикацию Bloomberg стенограммы телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно воспринимать как материал в поддержку венгерского политика. По его словам, в опубликованной информации нет ничего, что могло бы рассорить Москву с Будапештом.

Прежде Орбан на праздновании Дня американо-венгерской дружбы заявил, что Вашингтон и Будапешт сталкиваются с одной большой проблемой, которая называется «Брюссель» и угрожает всей западной цивилизации. По его словам, сторонники прогрессивной идеологии проиграли битву в США и сконцентрировались теперь в Евросоюзе.