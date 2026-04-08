Песков раскрыл, чем обернулась утечка разговора Путина и Орбана

Публикацию Bloomberg стенограммы телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно воспринимать как материал в поддержку венгерского политика, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в опубликованной информации нет ничего, что могло бы рассорить Россию с Венгрией, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что данный материал показывает Орбана с весьма прагматичной и эффективной стороны. Венгерский лидер предстает как политик, который защищает интересы именно своей страны, а не России или Америки.

Он действительно очень эффективный политик, эффективный глава государства, который именно защищает интересы своей страны <…> И, собственно, вот это, вот этот материал, который опубликован, он это демонстрирует. То есть я бы даже его воспринял как материал в поддержку Орбана, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии во время телефонного разговора с президентом России в октябре 2025 года рассказал известную в его стране притчу о льве и мыши, символизирующую отношения между Будапештом и Москвой.