В ГД предложили новые правила выдачи льготного питания детям участников СВО

Необходимо увеличить перечень продуктов для льготного питания детей участников специальной военной операции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш. При этом, по его словам, соответствующее право следует продлить с трех лет до пяти.

Семьи участников спецоперации сегодня получают поддержку по многим направлениям, включая бесплатное питание для детей на молочной кухне. Но есть проблема, о которой говорят сами матери: эта льгота действует только до трех лет. При этом расходы на полноценное кормление ребенка не заканчиваются — они продолжаются, а во многих семьях нагрузка даже возрастает. Я предлагаю продлить право на получение продуктов молочной кухни для детей участников СВО до пяти лет, а также расширить ассортимент за счет включения в набор фруктовых и овощных пюре, соков, — высказался Панеш.

Ранее глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным вопросам Сергей Гаврилов предложил повысить федеральные выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к предстоящему Дню Победы. По его словам, также стоит рассмотреть возможность единовременной выплаты всем детям войны в 2026 году.