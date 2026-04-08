Шоколадная помадка для кулича: 3 рецепта без комков. Готовим по ГОСТу

Кулич — главное пасхальное яство, символизирующее Церковь, торжество жизни и семейное единение. Хотите приготовить угощение, которое покорит вас и ваших близких и моментально разлетится со стола? Шоколадная помадка для кулича — то, что вам нужно! Рассказываем, как сделать помадку для кулича, которая не будет крошиться, и приводим 3 рецепта шоколадной помадки для вашей выпечки.

Сахарная помадка для кулича с какао

Эта сахарная помадка для кулича держит форму и не оплывает при комнатной температуре до 5 дней. А все благодаря уваренному сиропу с добавлением какао-порошка.

Ингредиенты на 300 г помадки:

сахар белый кристаллический — 200 г;

вода фильтрованная — 80 мл;

какао-порошок (алкализованный, жирность 10–12%) — 25 г;

сок лимона свежевыжатый — 1 ч. л. (5 мл);

экстракт ванили — 2 капли (по желанию).

Приготовление:

Смешайте сахар с водой в сотейнике, доведите до кипения на среднем огне. Добавьте лимонный сок — он предотвратит засахаривание. Варите сироп до 115 градусов на термометре. Снимите с огня, просейте какао через мелкое сито прямо в сироп, размешайте венчиком. Остудите до 50 градусов. Затем взбивайте миксером на низкой скорости 5–7 минут — масса посветлеет и загустеет. Наносите на остывшие куличи (температура верхушки кулича не выше 30 градусов). Помадка застывает за 20–30 минут.

Калорийность на 100 г: 385 ккал.

Полезные свойства:

какао содержит магний (80 мг на 100 г порошка), который снижает тревожность;

лимонный сок дает витамин C (0,5 мг на порцию помадки).

Шоколадная помадка для кулича на сгущенном молоке

Шоколадная помадка для кулича на сгущенном молоке (без сахара)

Это самая прочная шоколадная помадка для кулича. Она не течет, не липнет и легко режется ножом.

Ингредиенты на 320 г помадки:

сгущенное молоко (ГОСТ, 8,5% жира, без растительных жиров) — 200 г;

масло сливочное (82,5%) — 80 г;

темный шоколад (какао-масло не менее 33%, какао тертое от 55%) — 100 г;

соль мелкая (йодированная) — 1 щепотка (1 г).

Приготовление:

Шоколад поломайте на кусочки, масло нарежьте кубиками стороной в сантиметр. В маленькой кастрюле на водяной бане нагрейте сгущенку до 40 градусов, добавьте масло, мешайте до растворения. Положите шоколад и соль, не нагревайте выше 50 градусов, иначе помадка будет крупитчатой. Снимите с бани, перемешайте силиконовой лопаткой до однородности. Остужайте при комнатной температуре 15 минут, затем взбейте миксером 2 минуты — появится легкая матовость. Наносите шпателем на куличи слоем толщиной в 3–4 мм. Помадка застывает в холодильнике за 40 минут, при комнатной температуре — за 1,5 часа.

Калорийность на 100 г: 520 ккал.

Полезные свойства:

сливочное масло дает витамин A (450 мкг на 100 г), полезный для зрения;

темный шоколад содержит железо (8 мг на 100 г) для профилактики анемии.

Шоколадная помадка для кулича с агар-агаром

Эта шоколадная помадка для кулича не плавится даже при 30-градусной жаре в помещении. Агар-агар (он же веганский заменитель желатина) дает плотный, но не резиновый срез.

Ингредиенты на 280 г помадки:

вода — 100 мл;

сахар — 180 г;

агар-агар (сила геля 900) — 4 г;

какао-порошок (натуральный, несладкий) — 30 г;

глюкозный сироп (или патока) — 20 г.

Приготовление:

Замочите агар в 50 мл холодной воды на 10 минут. В сотейнике смешайте оставшиеся 50 мл воды, сахар и глюкозный сироп. Доведите до кипения, добавьте разбухший агар. Варите при активном кипении ровно 2 минуты, постоянно мешая. Температура сиропа достигнет 110–115 градусов. Снимите с огня, просейте какао, взбивайте погружным блендером 30 секунд. Перелейте в широкую миску, остудите до 45 градусов (тест: капните на тыльную сторону кисти, масса не должна обжигать). Еще раз взбейте миксером 8–10 минут до густой, тягучей консистенции. Работать нужно быстро, так как агар схватывается уже при 40 градусах. Наносите на куличи лопаткой, разравнивайте мокрым ножом. Помадка для кулича без яиц застывает за 10 минут.

Калорийность на 100 г: 350 ккал.

Полезные свойства:

агар-агар содержит 8 г растворимой клетчатки на 100 г, которая мягко стимулирует перистальтику;

какао улучшает кровоток за счет флаванолов (50 мг на 100 г помадки).

Выбирайте рецепт в зависимости от условий хранения куличей: классическая помадка подходит для дома, на сгущенке — для подарков, на агаре — для жаркой погоды, а также для худеющих и веганов. Все три варианта шоколадной помадки для кулича готовятся без сырых яиц, поэтому их можно давать детям с 3 лет. Храните готовые куличи с помадкой в картонной коробке при 18–22 градусах, но не в пакете — помадка отсыреет.

