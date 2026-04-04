Белковая глазурь — прошлый век. Эта помадка из трех ингредиентов не крошится, не течет и застывает за полчаса

Беру желатин, сахар и воду — и готовлю глазурь без яиц, которая превращает любой кулич в кондитерский шедевр. Это гениально простое и невероятно вкусное покрытие, идеальное для пасхальной выпечки, даже если вы никогда раньше не украшали куличи.

Получается обалденная вкуснятина: белоснежная глянцевая помадка, которая не крошится, не течет и отлично держит форму после нарезки. Она застывает тонкой хрустящей корочкой, а внутри остается нежной и мягкой.

Для приготовления вам понадобится: 5 г желатина, 120 г сахара, 1/3 стакана воды. Желатин залейте 2 столовыми ложками холодной воды, оставьте на 10 минут для набухания. В сотейнике смешайте сахар с оставшейся водой, нагрейте на медленном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Добавьте набухший желатин, перемешайте до полного растворения.

Снимите с огня и взбивайте миксером или венчиком 5–7 минут, пока масса не побелеет, не загустеет и не увеличится в объеме. Глазурь наносите на остывшие куличи сразу, пока она теплая и пластичная. Застывает при комнатной температуре за 20–30 минут. Эта помадка не крошится и остается на куличе даже при нарезке.

