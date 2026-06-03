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03 июня 2026 в 10:22

Нежнее, чем в пекарне: 3 рецепта творожных булочек — от классики до ПП

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Мечтаете о воздушной и легкой как пух выпечке? Тогда вы по адресу! Мы собрали 3 рецепта творожных булочек: от классики с дрожжами до ПП-аналога привычной выпечки. Получается нежнейшее лакомство к чаю и кофе.

Творожные булочки «Как пух» (на дрожжах)

Эти творожные булочки в духовке получаются мягкими, высокими и не чертсвеющими целые сутки. Секрет — жирный творог и правильная расстойка.

Ингредиенты:

  • творог (5–9%) — 250 г;

  • мука пшеничная — 350 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • сахар — 60 г;

  • сливочное масло — 50 г;

  • дрожжи сухие — 5 г;

  • молоко теплое — 80 мл;

  • соль — щепотка.

Растворите дрожжи в теплом молоке с ложкой сахара, оставьте на 10 минут. Смешайте творог, яйцо, остатки сахара, масло и соль. Влейте опару, добавьте муку. Замесите мягкое тесто. Дайте подойти 40 минут. Сформируйте 8 шариков, выложите на пергамент. Выпекайте при 180 градусах 25 минут.

Творожные булочки «Как пух»: рецепт с дрожжами Творожные булочки «Как пух»: рецепт с дрожжами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность на 100 г: 285 ккал

Полезные свойства: кальций из творога укрепляет кости и ногти; дрожжевое тесто легче усваивается благодаря ферментации, чем бездрожжевое.

Творожные булочки без дрожжей (за 20 минут)

Идеальный вариант, когда гости на пороге. Творожные булочки без дрожжей получаются плотными, но тающими во рту. А главное — они готовятся максимально быстро.

Ингредиенты:

  • творог (5%) — 200 г;

  • мука рисовая (или пшеничная) — 180 г;

  • яйцо — 1 шт.;

  • разрыхлитель — 6 г;

  • сахар или эритрит — 40 г;

  • ванилин — на кончике ножа.

Смешайте творог, яйцо и сахар. Просейте муку с разрыхлителем. Замесите тесто лопаткой (не месите долго, иначе булки станут резиновыми). Слепите 6 колобков. Выпекайте на пергаменте при 190 градусах 18 минут до легкой румяности.

Калорийность на 100 г: 242 ккал

Полезные свойства: высокое содержание белка (до 12 г на порцию); отсутствие дрожжей подходит для чувствительного желудка и микрофлоры.

Творожные булочки без дрожжей за 20 минут Творожные булочки без дрожжей за 20 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Творожные ПП-булочки без муки и сахара

Для тех, кто на подсчете калорий, идеальным вариантом станут творожные ПП-булочки. Они содержат только сложные углеводы и чистый казеин.

Ингредиенты:

  • творог 0% — 180 г;

  • овсяные отруби — 40 г;

  • яйцо — 2 шт.;

  • кокосовая мука — 30 г;

  • разрыхлитель — 4 г;

  • заменитель сахара (стевия или эритрит) — по вкусу;

  • корица — 2 г.

Взбейте яйца со стевией до пены. Добавьте творог, отруби, кокосовую муку и разрыхлитель. Тесто получится липким — это норма. Сформируйте мокрыми руками 5-6 булочек. Пеките на пергаменте при 170 градусах 22 минуты. Остудите на решетке, иначе отсыреют.

Калорийность на 100 г: 168 ккал.

Полезные свойства: овсяные отруби снижают холестерин и дают долгое насыщение; творожные ПП-булочки помогают сохранить мышечную массу при дефиците калорий.

Ранее мы поделились 3 рецептами домашнего варенья из клубники.

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