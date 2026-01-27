Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 05:39

Творожно-яблочные булочки на овсяной муке: всего 120 ккал! ПП-выпечка, которая тает во рту. Готовлю за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти булочки — лучшее начало дня. Они сочетают в себе нежность творога, сочную сладость яблок, согревающий аромат корицы и пользу овсяной муки. При этом каждая — всего 120 ккал, что позволяет наслаждаться ими без страха за фигуру.

Яблоки (2 шт.) очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю мелкими кубиками. Творог (200 г, 5%) растираю с 1 яйцом, 2 ст. л. натурального йогурта и подсластителем по вкусу (1–2 ст. л. эритрита или чайная ложка жидкой стевии) до гладкой массы.

В творожную смесь добавляю 150 г овсяной или цельнозерновой муки, 1 ч. л. разрыхлителя, ½ ч. л. корицы и щепотку ванилина. Замешиваю мягкое, немного липковатое тесто.

В готовое тесто аккуратно вмешиваю нарезанные кубики яблок. Руками, смоченными в воде, формирую из теста 8 одинаковых шариков. Выкладываю их на противень, застеленный пергаментной бумагой, и слегка прижимаю сверху, чтобы получились невысокие булочки.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 22–25 минут. Булочки должны хорошо подрумяниться, стать золотисто-коричневыми, но оставаться мягкими на ощупь. Даю им немного остыть на противне — они станут плотнее. Подаю теплыми или остывшими.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!
Общество
«Творожные облака»: домашний пирог, который вкуснее магазинных ватрушек в разы!
Картофельный пирог без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!
Общество
Картофельный пирог без мяса: сытный ужин за полчаса, который покорит всю семью!
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Семья и жизнь
Рецепты батата: в духовке, на сковороде и в микроволновке
Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени
Семья и жизнь
Без всякой дряни: классический рецепт паштета из куриной печени
Молочные коржики со сливочным ароматом: мягкие, нежные, в меру сладкие — к чаю или кофе
Общество
Молочные коржики со сливочным ароматом: мягкие, нежные, в меру сладкие — к чаю или кофе
еда
рецепты
выпечка
булки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Майнеры и дата-центры в России резко нарастили аппетит к электричеству
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Канада проследит за открытием консульства в Гренландии
ВСУ уничтожили сослуживцев при атаке дома с пенсионерами в Ямполе
«Неожиданная находка»: назван продукт, способный быстро спасти от стресса
Министр ВМС США выложил загадочное фото Трампа с пингвином у подлодки
Земля для рассады: три компонента для богатого урожая
Украинский контрразведчик сдался в плен ВС России
Дипломат высказался о претензиях Эстонии на Печорский район
Турагент объяснила, что делать в случае овербукинга в отеле
Зачистка ДНР и разгром опорников ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 января
В украинском городе прогремели взрывы
Минздрав ввел новый стандарт лечения гриппа
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
Россиянам рассказали, когда ремонт может обернуться штрафом или тюрьмой
Россия поставила точку в переговорах о границе с Эстонией
В России обдумывают вопрос введения маркировки готовой еды
К чему снится рыбалка: удача или предупреждение?
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 января
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.