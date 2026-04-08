В Кремле обозначили надежды на перемирие США и Ирана Песков: Россия надеется, что скоро состоятся прямые контакты США и Ирана

Россия надеется, что представители США и Ирана в ближайшее время проведут прямые контакты, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил надежду, что при подобном формате диалога стороны смогут отстаивать свои интересы, не прибегая к оружию, передает РИА Новости.

Мы надеемся, что, как сообщают средства массовой информации, в ближайшие дни состоятся прямые контакты иранской и американской делегаций, что позволит продолжить дальше мирное обсуждение, и каждая сторона сможет отстаивать свои интересы не путем вооруженного вмешательства, а за столом переговоров, — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран договорились о двустороннем прекращении огня сроком на две недели. По его словам, решение было согласовано лидерами стран.

Политолог-американист Константин Блохин отметил, что США заключили перемирие с Ираном, чтобы «сохранить лицо». По его словам, иранская война продемонстрировала ограниченность не только американских, но и израильских, а также других арабских государств возможностей, поскольку они не могут сломить Иран грубой военной силой.