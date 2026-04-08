В районе Малышева Лога в Кузбассе заметили диких медведей

В районе Малышева Лога в Калтане заметили медведицу с детенышами, сообщает «Сiбдепо». В Министерстве лесного комплекса и охотничьего хозяйства Кузбасса заверили, что ситуация не представляет опасности.

Медведицу с медвежатами заметили далеко от населенных пунктов. Они кормились на южных склонах, угрозы для людей не представляли. После сигнала в ЕДДС Калтана охотинспекторы Министерства выехали на место, где были замечены медведи. На момент прибытия специалистов медведи его уже покинули, — сообщили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули, что медведи часто выходят на южные склоны для поиска пищи весной. Местных жителей предупредили, что к диким животным нельзя приближаться, особенно если они находятся вместе с потомством.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области местные жители обеспокоились судьбой косули, которая третий день бродит вблизи остановки «Норильская». Россияне сообщили о диком животном губернатору Игорю Кобзеву, а также обратились в питомник и службу спасения.