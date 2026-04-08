08 апреля 2026 в 10:30

На скорую руку и без возни: три самых трендовых кулича на Пасху — проверенные рецепты с фото

Фото: D-NEWS.ru
Главное праздничное блюдо на Пасху — это, конечно, кулич. Но в этом году мы предлагаем не лениться и приготовить три самых трендовых варианта, которые точно удивят гостей и украсят стол.

Беру ароматный ромовый кулич с цукатами, шоколадно-ореховый с грецкими орехами и фисташковый краффин — и каждый из них становится маленьким шедевром. Это не просто выпечка, а настоящее кулинарное приключение, которое не требует сложных навыков, но дарит невероятный вкус.

Ромовый кулич пропитывается коньяком, мякиш получается влажным и ароматным. Для него понадобится: 500 г муки, 200 мл молока, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 10 г дрожжей, 100 г цукатов, 50 мл рома. Замесите тесто, дайте подойти, добавьте ром и цукаты, выпекайте при 180 °С 40 минут.

Шоколадно-ореховый кулич — для любителей сладкого. В тесто добавляется какао и грецкие орехи. Ингредиенты: 500 г муки, 200 мл молока, 150 г сахара, 100 г масла, 3 яйца, 10 г дрожжей, 3 ст. ложки какао, 100 г орехов.

Фисташковый краффин — гибрид круассана и маффина из слоеного теста с фисташковой пастой. Тесто раскатывается, смазывается пастой, сворачивается рулетом, нарезается и выпекается в формах.

Все три рецепта просты в исполнении, но результат превосходит ожидания — пышные, ароматные, с нежной текстурой и богатым вкусом. Подавайте их к праздничному столу — и ваши гости будут в восторге.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
