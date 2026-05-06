06 мая 2026 в 13:09

Кексы-облака для настоящих шокоголиков: никакого сложного декора, только влажное тесто и сюрприз внутри

Фото: D-NEWS.ru
Эти кексы — настоящая палочка-выручалочка. Хотите быстрый перекус к чаю? Пожалуйста. Мечтаете украсить праздничный стол? Просто добавьте сверху шапочку из сливочного крема и свежие ягоды.

Что понадобится

Мука пшеничная — 150 г, какао-порошок — 30 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, яйца — 2 шт., сахар — 150 г, растительное масло без запаха — 80 мл, молоко — 120 мл, шоколадные капли — 50 г, шоколад для начинки (по желанию) — 6 кубиков.

Как готовлю

Включите духовку разогреваться до 160 °C. В отдельной миске просейте муку, какао, разрыхлитель и соль, тщательно перемешайте венчиком. В другой, более глубокой миске взбейте яйца с сахаром миксером на высокой скорости до пышной светлой массы — это займет около 3–4 минут.

Не прекращая взбивать, тонкой струйкой влейте растительное масло, затем на минимальной скорости миксера поочередно добавляйте сухую смесь и молоко, каждый раз перемешивая до однородности. В самом конце вмешайте шоколадные капли.

Силиконовые формочки ничем смазывать не нужно, а если используете бумажные капсулы — установите их в металлическую форму. Разложите тесто, заполняя формочки на 2/3 объема. В центр каждой порции можно воткнуть кубик шоколада — это будет приятный сюрприз.

Выпекайте 20–25 минут до сухой лучины. Готовые кексы немного осядут — это нормально. Дайте им полностью остыть в форме, затем аккуратно извлеките. Они получаются невероятно нежными, влажными и ароматными. Подавайте их просто так или украсьте шапкой из взбитых сливок, ягодами и шоколадной стружкой.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
