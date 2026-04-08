08 апреля 2026 в 12:53

Названа причина, почему США не вводят санкции против Зеленского

Политолог Безпалько: США выгоднее поддерживать Украину, чем потом воевать с РФ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Syrian Presidency apaima/Global Look Press
США выгоднее поддерживать Украину как прокси-государство, чем потом вступать в прямой военный конфликт с Россией, заявил NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, Вашингтон опасается внутриполитических последствий и потери поддержки союзников, если американский лидер Дональд Трамп решит «бросить» украинского коллегу Владимира Зеленского.

Во-первых, США не хотят вводить санкции в отношении Зеленского. Во-вторых, отчасти они это не могут, потому что Трамп сейчас и так в достаточно уязвимом положении из-за войны в Персидском заливе. Если он бросит Зеленского, то демократы и европейские политики скажут, что глава Белого дома предал их. Они в таком случае возмутятся, почему должны поддерживать США в Персидском заливе против Ирана. Трамп думает о Соединенных Штатах, о своих собственных программах. Россия для него — это конкурент, с которым он сражается. Он считает, что сдерживает нас через прокси-государство Украина. Для него это проще, чем в будущем сражаться напрямую с РФ, как с Ираном и нести куда более ощутимые потери, — сказал Безпалько.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не станет похищать Зеленского по примеру США с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, поскольку такие действия заставят Москву потерять самоуважение. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что подобные методы не являются российским стилем, так как страна, которая уважает себя, не будет действовать подобным образом.

США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
