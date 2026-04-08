Политолог ответил, повлияют ли обвинения Вэнса на Зеленского

Обвинения вице-президента США Джей Ди Вэнса в адрес президента Украины Владимира Зеленского о вмешательстве в выборы в Венгрии не окажут реального влияния на лидера европейской страны, предположил в беседе с NEWS.ru член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ политолог Богдан Безпалько. По его словам, если бы Вашингтон действительно хотел наказать Киев, американские власти давно предприняли бы конкретные действия, а не ограничивались публичными предупреждениями.

Если бы США хотели оказать давление на Зеленского, они бы не стали его предупреждать, потому что всех этих официальных пожеланий или не очень непубличных было достаточно много. Они бы просто что-нибудь сделали: прекратили бы поставки оружия, отключили Starlink, перестали передавать разведданные, внесли бы Зеленского в легкий санкционный список, запретили бы ему въезд в США. Это не поставило бы на наем клеймо политика, которого списывают. Ничего же этого нет, поэтому и всерьез рассматривать заявления Вэнса, который признал возможным вмешательство Зеленского в венгерские выборы, тоже не стоит, — сказал Безпалько.

Ранее Вэнс открыто поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, заявив, что отставки политика добивается руководство Евросоюза. Он выразил намерение помочь венгерскому премьеру в предвыборной гонке.