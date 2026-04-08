«Высоко ценим»: в России поблагодарили США за помощь по Украине Песков: Россия ценит усилия США в вопросе украинского урегулирования

Россия высоко ценит миротворческие усилия американской стороны в процессе урегулирования конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Москва благодарна Вашингтону и лично президенту США Дональду Трампу.

Мы по-прежнему очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков и лично президента Трампа на украинском треке, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков заявил, что процессы украинского и иранского урегулирования не являются полностью взаимосвязанными. По его словам, они связаны лишь опосредованно. В Кремле надеются, что в обозримой перспективе у США появится больше времени и возможностей для встреч в трехстороннем формате.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры по урегулированию кризиса на Украине нужно возобновить. По словам турецкого лидера, международное сообщество должно более внимательного относиться к контактам, ориентированным на мирное решение.