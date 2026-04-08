Колумбийские наемники в составе Вооруженных сил Украины преследуют не военные цели, а изучают логистику доставки наркотиков с помощью беспилотников, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, значительная часть прибывших из Колумбии бойцов связана с наркокартелями, а их истинная задача — адаптировать украинский опыт оборота запрещенных веществ для последующего применения у себя на родине.

После того как на Украину хлынули наемники из Колумбии, пошел большой обмен опытом с ВСУ в плане наркотических веществ. Значительная часть колумбийцев являются представителями наркокартелей. Они приехали не для того, чтобы защищать режим Владимира Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru), а изучать, как можно использовать БПЛА для доставки наркотиков, обхода официальных блокпостов и прочих вещей в самой Колумбии. Поэтому да, запрещенные вещества и ВСУ — абсолютно неотъемлемые друг от друга вещи. Дальше будет больше. Напомню, что киевский режим легализовал так называемые легкие наркотики. Но все они вызывают зависимость. Это удобно, чтобы держать людей в сумеречном сознании, — сказал Рогов.

Ранее пленный наемник Хосэ Луис Почеко Наварра рассказал, что украинское командование отправляет на фронт завербованных колумбийцев без реального заключения контрактов. По его словам, военные скрывают этот факт разными способами, в частности отказываясь выдавать копии документов на руки.