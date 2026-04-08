08 апреля 2026 в 12:52

Песков подтвердил, что интернет в России «лихорадит»

Песков подтвердил, что интернет в России работает нестабильно

Перебои в работе интернета в России продолжаются, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, разные ресурсы работают нестабильно, но профильные службы стараются минимизировать последствия.

Мы как пользователи лишь можем констатировать: перебои со связью, с интернетом продолжаются. Работает он нестабильно, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что администрация Telegram заблокировала по всему миру более 100 тыс. каналов и групп за нарушение правил платформы. Всего с начала 2026 года в мессенджере было заблокировано более 11,9 млн опасных пабликов. Так, в январе за сутки было ограничено более 300 тыс. сообществ.

До этого стало известно, что Роскомнадзор наказал ряд российских операторов за нарушение правил пропуска трафика через технические средства противодействия угрозам. По 15 фактам назначены штрафы на общую сумму 4 млн рублей, еще в пяти случаях ведомство ограничилось предупреждениями.

