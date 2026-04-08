Путин обратил внимание на важный момент в обеспечении армии

Для обеспечения российской армии обмундированием сделано еще не все, что нужно, заявил президент РФ Владимир Путин. Этой темы коснулся глава Ивановской области Станислав Воскресенский, поблагодарив российского лидера за шаги в данном направлении, передает пресс-служба Кремля.
Губернатор отметил, что вверенный ему регион набирает компетенции в легкой промышленности. По его словам, большую роль в этом сыграл указ президента по поводу закупок для вещевого обмундирования в интересах российских войск.
Еще не все сделано, что нужно, по этому направлению, — сказал Путин.
Ранее российский лидер подписал указы о присвоении почетного наименования гвардейских ряду воинских частей. Звания получили 35-я общевойсковая Краснознаменная армия и 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк.
До этого Путин поручил правительству завершить разработку стратегии развития креативной экономики до 1 июня 2026 года. Ответственным за выполнение задачи назначили председателя правительства России Михаила Мишустина.