Консула Украины в Доминикане сняли с должности после откровенных фото

Консула Украины в Доминикане сняли с должности после общественного резонанса вокруг его деятельности, сообщает RT со ссылкой на МИД страны. Ведомство также приняло решение отозвать украинского посла, участвовавшего в его назначении.

Причиной кадрового решения в министерстве назвали «негативный общественный резонанс». В ведомстве указали, что при отборе кандидата «руководствовались критериями», не уточнив их содержания.

Ранее сообщалось, что бывшая модель, ранее принимавшая участие в съемках в кокошнике и откровенных образах, Виктория Якимова назначена новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. Комментируя назначение у себя в соцсетях, она подчеркнула, что не пыталась скрыть детали своей карьеры в модельном бизнесе.

