08 апреля 2026 в 15:46

Консула Украины в Доминикане сняли с должности после откровенных фото

МИД Украины Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Консула Украины в Доминикане сняли с должности после общественного резонанса вокруг его деятельности, сообщает RT со ссылкой на МИД страны. Ведомство также приняло решение отозвать украинского посла, участвовавшего в его назначении.

Причиной кадрового решения в министерстве назвали «негативный общественный резонанс». В ведомстве указали, что при отборе кандидата «руководствовались критериями», не уточнив их содержания.

Ранее сообщалось, что бывшая модель, ранее принимавшая участие в съемках в кокошнике и откровенных образах, Виктория Якимова назначена новым почетным консулом Украины в Доминиканской Республике. Комментируя назначение у себя в соцсетях, она подчеркнула, что не пыталась скрыть детали своей карьеры в модельном бизнесе.

До этого блогер Анатолий Шарий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение сменить главнокомандующего ВСУ. По его словам, на этот пост вместо нынешнего главкома Александра Сырского может прийти основатель и первый командир полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрей Билецкий.

Украинский «Марсианин» и «сокровищница» НАТО: новости СВО на вечер 8 апреля
Профессор объяснил роль РФ и Китая в установлении мира на Ближнем Востоке
Иран придумал хитрый способ, как нажиться на нефтяных танкерах
В Нижегородской области планируют вырастить 412 тыс. тонн картофеля
Борьба с РПП, поиск партнера, «Миротворец»: как живет Ирина Горбачева
Замминистра энергетики ответил, могут ли роботы заменить людей
Польша оставила здание консульства России в Гданьске без света и тепла
Захарова выдала координаты главного прибежища для киберпреступников
Глава Пентагона сделал громкое заявление о ядерном оружии и Иране
Торговый центр вспыхнул в Подмосковье
В МИД России сделали жесткое заявление по «теневому флоту»
Врач раскрыл, могут ли переработанные продукты ускорить старение организма
«Еще более смертоносно»: Иран поставил на место США и Израиль
Запуск ракеты «Старт-1М» с Восточного отложили
Минздрав раскрыл ужасающие последствия атаки Израиля на Ливан
Политолог ответил, смогут ли США и Иран заключить мир в течение 14 дней
Тело погибшей в Сочи девушки-спелеолога планируют изучить криминалисты
Киберполиция раскрыла схему обмана подростков через «девушек»
НАТО рассматривает возможность отправки миссии в Ормузский пролив
Lexus «впечатался» в подъезд жилого дома
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

