Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 15:42

В США раскрыли, что происходит в Ормузском проливе после начала перемирия

WSJ: Иран продолжает блокировать Ормузский пролив для судов

Ормузский пролив Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран продолжает удерживать Ормузский пролив, передает The Wall Street Journal. Его военно-морские силы предупредили суда о возможных атаках при попытке прохода без разрешения Тегерана.

Сохранение контроля над этой водной артерией является одним из ключевых условий Ирана для прекращения войны с США и Израилем.

Ранее один из иранских чиновников заявил, что Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня. По его словам, ожидается, что Тегеран пойдет на этот шаг в преддверии встречи с представителями США в Пакистане.

До этого два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала атак США и Израиля на Иран. Страна более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Японские власти сообщали, что в регионе фактически остаются заблокированными 45 судов. Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива.

Также контейнеровоз французской компании CMA CGM SA успешно прошел через Ормузский пролив. Он стал первым западноевропейским коммерческим судном, которому удался подобный шаг с начала операции США и Израиля против Ирана.

Мир
Ближний Восток
Иран
Ормузский пролив
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.