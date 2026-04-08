В США раскрыли, что происходит в Ормузском проливе после начала перемирия WSJ: Иран продолжает блокировать Ормузский пролив для судов

Иран продолжает удерживать Ормузский пролив, передает The Wall Street Journal. Его военно-морские силы предупредили суда о возможных атаках при попытке прохода без разрешения Тегерана.

Сохранение контроля над этой водной артерией является одним из ключевых условий Ирана для прекращения войны с США и Израилем.

Ранее один из иранских чиновников заявил, что Иран может открыть Ормузский пролив 9 или 10 апреля в случае достижения рамочного соглашения о прекращении огня. По его словам, ожидается, что Тегеран пойдет на этот шаг в преддверии встречи с представителями США в Пакистане.

До этого два японских танкера успешно прошли через Ормузский пролив впервые с начала атак США и Израиля на Иран. Страна более чем на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Японские власти сообщали, что в регионе фактически остаются заблокированными 45 судов. Сначала судно Sohar LNG под флагом Панамы вышло из Персидского залива.

Также контейнеровоз французской компании CMA CGM SA успешно прошел через Ормузский пролив. Он стал первым западноевропейским коммерческим судном, которому удался подобный шаг с начала операции США и Израиля против Ирана.