08 апреля 2026 в 11:57

Telegram устроил «чистку», заблокировав более 100 тыс. каналов за сутки

Администрация Telegram во вторник, 7 апреля, заблокировала по всему миру 100 719 каналов и групп за нарушение правил платформы, следует из статистики, опубликованной на сайте мессенджера. При этом уточняется, что с начала 2026 года в Telegram было заблокировано более 11,9 млн опасных групп и каналов.

Больше всего каналов Telegram заблокировал в начале текущего года. Так, в январе за сутки было ограничено более 300 тыс. сообществ, а в феврале — свыше 230 тыс. групп. За 2025 год команда мессенджера ограничила доступ к более 44 млн сообществ — этот показатель почти в 2,7 раза выше показателя за 2024 год.

Ранее сообщалось, что с мая для пользователей WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) начнут действовать обновленные правила. Речь идет в первую очередь о безопасности и обработке данных.

До этого стало известно, что Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». Рядом с именем пользователя появляется уведомление: «Это может снизить защищенность переписки».

