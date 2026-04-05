05 апреля 2026 в 18:24

Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала», сообщают пользователи Сети. Рядом с именем пользователя появляется уведомление: «Это может снизить защищенность переписки с пользователем».

Функцию внедрили в обновлении от 31 марта, связано это с появлением неофициального клиента мессенджера, который, предположительно, способен перехватывать информацию пользователей.

Ранее в мессенджере обнаружили критическую уязвимость, позволяющую удаленно взломать аккаунт без действий пользователя. Уровень опасности достигает 9,8 балла из 10. При этом злоумышленнику не требуется авторизация, а жертве — переход по ссылкам или иные действия.

Член СПЧ Александр Ионов заявил, что высока вероятность, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства, и его работа в России может быть восстановлена. По его словам, администрация платформы понимает, что требования к ним являются обоснованными.

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

