Telegram начал помечать аккаунты неофициальных клиентов

Мессенджер Telegram начал помечать аккаунты пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала», сообщают пользователи Сети. Рядом с именем пользователя появляется уведомление: «Это может снизить защищенность переписки с пользователем».

Функцию внедрили в обновлении от 31 марта, связано это с появлением неофициального клиента мессенджера, который, предположительно, способен перехватывать информацию пользователей.

Ранее в мессенджере обнаружили критическую уязвимость, позволяющую удаленно взломать аккаунт без действий пользователя. Уровень опасности достигает 9,8 балла из 10. При этом злоумышленнику не требуется авторизация, а жертве — переход по ссылкам или иные действия.

Член СПЧ Александр Ионов заявил, что высока вероятность, что команда Telegram выполнит требования российского законодательства, и его работа в России может быть восстановлена. По его словам, администрация платформы понимает, что требования к ним являются обоснованными.