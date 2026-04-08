08 апреля 2026 в 13:20

Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»

Симоньян приняла участие в программе «Секрет на миллион» на НТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приняла участие в программе «Секрет на миллион» на НТВ. В беседе с ведущей Лерой Кудрявцевой она рассказала о том, как переживала болезнь и смерть своего мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, а также о собственном онкологическом заболевании. Выпуск программы выйдет в субботу, 11 апреля.

Спустя семь месяцев глубокого траура Маргарита Симоньян раскроет свой трагический секрет на миллион: как всего за год на ее хрупкие плечи обрушилось столько горя, что не пожелаешь и врагу, — заявили в анонсе передачи.

Ранее Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги» и знак Почетного гражданина Краснодара. Награду передал глава города Евгений Наумов. Торжественное мероприятие приурочили к 83-й годовщине освобождения Краснодара. Инициатором присвоения высокого звания выступил сам мэр. Он отметил, что журналистка всегда с особой теплотой отзывается о своей малой родине.

До этого бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала Симоньян настоящей героиней, призвав молиться за нее. Она отметила, что, несмотря на запреты RT в Европе и США, главному редактору удалось переориентировать медиапроект на другие рынки, в том числе запустить RT India.

