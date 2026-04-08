08 апреля 2026 в 13:52

Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Испытания ядерного оружия в Германии могут быть проведены через пять лет, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, немецкие специалисты способны использовать французские технологии в процессе конструирования.

Иногда [сроки испытания ядерного оружия] занимают несколько лет, если вы создаете что-то с нуля. Но если взять за основу то, что это будет конструироваться на основе французских технологий, с добавлением какого-то немецкого ноу-хау, то, вероятно, два-три года. Может быть, максимум пять лет до испытаний [ядерного оружия в Германии], — сказал Леонков.

Ранее в Службе внешней разведки России предупредили, что Германия может за месяц тайно накопить достаточное количество оружейного плутония для создания ядерного взрывного устройства. По информации ведомства, Берлин, Рим и Прага располагают значительными возможностями для разработки отдельных компонентов оружия.

Немецкий политолог Александр Рар ранее предположил, что Германия в ближайшее время не планирует разрабатывать собственное ядерное оружие. Вместо этого, по его мнению, страна намерена разместить у себя французские ядерные арсеналы.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
