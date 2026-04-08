08 апреля 2026 в 13:49

Названо число добровольно сдавших биометрию россиян

Вице-премьер Григоренко: более 10 млн граждан зарегистрировали биометрию в ЕБС

Порядка 10 млн граждан России инициативно зарегистрировали свои биометрические данные в Единой биометрической системе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях международной конференции Data Fusion. По его словам, с момента появления возможности регистрации биометрии 70% от всех самостоятельных регистраций пришлись на 2025 год, передает РИА Новости.

Он отметил, что интерес россиян к данной технологии постоянно растет. Этот рост во многом объясняется расширением перечня доступных сервисов с применением биометрии, пояснил Григоренко. На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг.

Среди них бесконтактная оплата покупок, проезд в общественном транспорте, а также дистанционное открытие бизнеса. Кроме того, биометрия позволяет обслуживаться в МФЦ и заселяться в гостиницу без предъявления паспорта. Вице-премьер напомнил, что сдача биометрии является исключительно добровольной процедурой. Она выступает лишь как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.

Ранее Григоренко заявил, что граждане России теперь могут воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрическим данным. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме в скоростных поездах РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист напомнил об условиях работы для подростков
«Газпром нефть» провела выездные медосмотры для коренных жителей Ямала
Зеленский выступил с экстренным обращением к России
Психолог объяснила, как стоит относиться к ревности
Раскрыты подробности уголовного дела «мэра-недельки»
Умер бывший тренер баскетбольного клуба ЦСКА
«Исключений не будет»: Трамп поставил жесткий ультиматум союзникам Ирана
Названы вероятные сроки освобождения Славянска и Краматорска
Россия отвергла инициативу ООН по переходу на чистую энергетику
Жительнице Крыма вынесли приговор за нападение на спящего сожителя с ножом
Диетолог ответила, почему опасно переедать на ночь
ЦАХАЛ нанесла «самый мощный удар» по всему Ливану
Диетолог раскрыла, чем лучше всего покрасить яйца на Пасху
ФСИН опровергла информацию о побеге шести заключенных в Чувашии
Онищенко объяснил, почему четвертая стадия рака пока остается приговором
Суд вернул похищенные на строительстве фортификаций миллионы
Слова о Путине, процедуры омоложения, разводы: как живет Галина Данилова
Трамп наметил курс в отношениях с Ираном
Ученый объяснил, почему бобры полезны для окружающей среды
«Не секрет»: Захарова назвала страну-лидера по черной трансплантологии
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

