Названо число добровольно сдавших биометрию россиян

Порядка 10 млн граждан России инициативно зарегистрировали свои биометрические данные в Единой биометрической системе, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на полях международной конференции Data Fusion. По его словам, с момента появления возможности регистрации биометрии 70% от всех самостоятельных регистраций пришлись на 2025 год, передает РИА Новости.

Он отметил, что интерес россиян к данной технологии постоянно растет. Этот рост во многом объясняется расширением перечня доступных сервисов с применением биометрии, пояснил Григоренко. На сегодняшний день гражданам доступны 20 биометрических услуг.

Среди них бесконтактная оплата покупок, проезд в общественном транспорте, а также дистанционное открытие бизнеса. Кроме того, биометрия позволяет обслуживаться в МФЦ и заселяться в гостиницу без предъявления паспорта. Вице-премьер напомнил, что сдача биометрии является исключительно добровольной процедурой. Она выступает лишь как альтернативный способ получения государственных и коммерческих услуг.

Ранее Григоренко заявил, что граждане России теперь могут воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрическим данным. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме в скоростных поездах РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.