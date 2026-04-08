08 апреля 2026 в 12:40

В России заработало одно новшество при путешествии поездами

Григоренко: в России заработала посадка на поезда по биометрическим данным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Граждане России теперь могут воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрическим данным, в ходе пленарной сессии на конференции Data Fusion заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме в скоростных поездах РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

Сервис посадки на поезд по биометрическим данным доступен гражданам, — сказал он.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступили в силу отдельные правила для туристических поездов. Пассажиры, опоздавшие на туристический поезд, смогут догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в том же составе, но деньги за непройденную часть маршрута им не вернут. Также, согласно новым правилам, пассажирам туристических поездов в России разрешат играть на музыкальных инструментах. Для этого туристам нужно будет получить согласие проводника.

До этого сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в Пермском крае началась временная замена электропоездов серии ЭС104 «Финист» на пригородных маршрутах. Перевозчик пояснил, что это связано с необходимостью проведения сервисного обслуживания.

Дмитрий Григоренко
поезда
РЖД
Россия
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

