В России заработало одно новшество при путешествии поездами Григоренко: в России заработала посадка на поезда по биометрическим данным

Граждане России теперь могут воспользоваться сервисом посадки на поезд по биометрическим данным, в ходе пленарной сессии на конференции Data Fusion заявил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко. В настоящее время сервис работает в тестовом режиме в скоростных поездах РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород.

Сервис посадки на поезд по биометрическим данным доступен гражданам, — сказал он.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России вступили в силу отдельные правила для туристических поездов. Пассажиры, опоздавшие на туристический поезд, смогут догнать его в пути и продолжить путешествие по своему билету в том же составе, но деньги за непройденную часть маршрута им не вернут. Также, согласно новым правилам, пассажирам туристических поездов в России разрешат играть на музыкальных инструментах. Для этого туристам нужно будет получить согласие проводника.

До этого сообщалось, что с 1 февраля 2026 года в Пермском крае началась временная замена электропоездов серии ЭС104 «Финист» на пригородных маршрутах. Перевозчик пояснил, что это связано с необходимостью проведения сервисного обслуживания.