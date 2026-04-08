Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 апреля 2026 в 13:50

Пятиклассники начнут изучать «Духовно-нравственную культуру России» с 2027 года

Подписывайтесь на нас в MAX

Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России» с января 2027 года, сообщила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова. Как передает РИА Новости, она уточнила, что ученики 6–7-х классов подключатся к изучению дисциплины с 1 сентября 2027 года.

С 1 января 2027 года, <...> как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета («Духовно-нравственная культура России». — NEWS.ru) каждую неделю, 17 часов <...> в пятых классах, — сказала замглавы ведомства.

Ранее Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а для шестых и седьмых классов предмет появится годом позже.

До этого член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сокращение часов на изучение иностранного языка в школах — правильное решение. По его мнению, традиционные методы обучения не дают устойчивого результата без постоянной практики и погружения в языковую среду. Он подчеркнул, что в школе достаточно ограничиться базовыми знаниями.

Общество
Россия
Минпросвещения
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.