Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»

Пятиклассники начнут изучать предмет «Духовно-нравственная культура России» с января 2027 года, сообщила заместитель главы Минпросвещения РФ Ольга Колударова. Как передает РИА Новости, она уточнила, что ученики 6–7-х классов подключатся к изучению дисциплины с 1 сентября 2027 года.

С 1 января 2027 года, <...> как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета («Духовно-нравственная культура России». — NEWS.ru) каждую неделю, 17 часов <...> в пятых классах, — сказала замглавы ведомства.

Ранее Минпросвещения РФ скорректировало сроки введения предмета «Духовно-нравственная культура России» в школах: дисциплина будет внедряться поэтапно в течение нескольких лет. Так, с 2026/27 учебного года ее начнут изучать только пятиклассники, а для шестых и седьмых классов предмет появится годом позже.

