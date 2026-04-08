08 апреля 2026 в 14:11

Дмитриев раскрыл, чего боятся «европейские вассалы» США

Кирилл Дмитриев
В ЕС очень боятся быть «наказанными папочкой» — американским президентом Дональдом Трампом, заявил в соцсети X глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, вассалы-бюрократы из ЕС и Лондона уже показали свое истинное лицо противников хозяина Белого дома.

Бюрократические вассалы ЕС/Великобритании показали свое истинное лицо противников Трампа и теперь очень боятся быть наказанными «папочкой». Даже почтительный подход может не сработать сейчас, когда их истинная природа раскрыта. Ненадежный вассал — это плохой вассал, — отметил он.

Ранее сообщалось, что президенту США не дадут вывести страну из Североатлантического альянса даже при большом желании. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин предположил, что все разговоры о возможном выходе Вашингтона из НАТО, которые активизировались еще во время первого президентского срока главы Белого дома, являются не более чем рычагом давления на европейских союзников.

Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Вашингтон и Будапешт сталкиваются с общей серьезной угрозой, имя которой «Брюссель», и эта опасность нависла над всей западной цивилизацией. По словам главы венгерского правительства, приверженцы прогрессистской идеологии потерпели поражение в США и теперь сосредоточили свои усилия в Европейском союзе.

