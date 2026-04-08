08 апреля 2026 в 13:17

США обвинили лидеров ЕС в нежелании мирить Украину с Россией

Вэнс: лидеры Евросоюза не заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине

Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Лидеры стран Евросоюза, судя по всему, не заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Будапеште в Коллегии Матьяша Корвина. По его словам, американская сторона разочарована многими европейскими политическими лидерами, передает Fox News.

Как бы мы ни любили Европу, европейские народы и культуру, мы разочарованы многими политическими лидерами, потому что они, похоже, не особо заинтересованы в разрешении этого конкретного конфликта, — подчеркнул Вэнс.

Ранее вице-президент США на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что европейские страны сами посеяли зерна украинского конфликта задолго до начала боевых действий. По его мнению, корни кризиса лежат в плоскости энергетической политики.

Также Вэнс заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине находится в интересах США, Европы и самого Киева. По его словам, затягивание боевых действий не соответствует интересам ни одной из перечисленных сторон.

