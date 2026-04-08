«Хочу напомнить»: Песков обозначил позицию РФ по войне на Ближнем Востоке Песков: Россия всегда призывала к дипломатическому треку на Ближнем Востоке

Российская сторона изначально выступала за скорейший перевод ближневосточной эскалации в дипломатическое русло, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва последовательно призывала к переходу конфликта в плоскость политико-дипломатических контактов и переговорного процесса, передает ТАСС.

Я хочу напомнить, что мы с самого начала говорили о необходимости скорейшего перевода этой эскалации в мирное русло, скорейшего перевода на трек политико-дипломатических контактов, переговоров, — сказал он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что российские власти не раз призывали к политико-дипломатическому урегулированию кризисной ситуации на Ближнем Востоке, у которой изначально не было военного решения. По словам дипломата, США и Израиль потерпели «сокрушительное поражение» из-за своего одноколейного подхода.

Также глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран открывает Ормузский пролив для судов. По его словам, мера продлится две недели. При этом он подчеркнул, что проходящие через пролив суда должны будут координировать свои действия с армией страны.