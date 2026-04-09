Смешала все руками, даже миксер не доставала — через 40 минут на столе торт «Чебурашка»: мягкий, ореховый, с хрустящей корочкой

Смешала все в одной миске, налила в форму и забыла: торт «Чебурашка» печется сам, а съедается мгновенно. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто любит советскую классику, но не хочет возиться с бисквитами и пропитками.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, маслянистый корж с хрустящей сахарной корочкой, внутри — нежный, влажный мякиш с ароматом ванили и грецких орехов, а глазурь делает его похожим на настоящий кондитерский шедевр. Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 чайная ложка соды, 100 г грецких орехов, ванилин.

Для глазури: 3 столовые ложки молока, 3 столовые ложки сахара, 50 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, сметану, ванилин, перемешайте. Добавьте муку с содой и рубленые орехи. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут.

Готовый торт залейте глазурью из растопленного масла, молока и сахара. Этот торт не требует пропитки, он сам по себе сочный и ароматный.

