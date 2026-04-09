Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 14:00

Смешала все руками, даже миксер не доставала — через 40 минут на столе торт «Чебурашка»: мягкий, ореховый, с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Смешала все в одной миске, налила в форму и забыла: торт «Чебурашка» печется сам, а съедается мгновенно. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто любит советскую классику, но не хочет возиться с бисквитами и пропитками.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, маслянистый корж с хрустящей сахарной корочкой, внутри — нежный, влажный мякиш с ароматом ванили и грецких орехов, а глазурь делает его похожим на настоящий кондитерский шедевр. Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 200 г сметаны, 100 г сливочного масла, 2 стакана муки, 1 чайная ложка соды, 100 г грецких орехов, ванилин.

Для глазури: 3 столовые ложки молока, 3 столовые ложки сахара, 50 г сливочного масла. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, сметану, ванилин, перемешайте. Добавьте муку с содой и рубленые орехи. Вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте при 180 °С 35–40 минут.

Готовый торт залейте глазурью из растопленного масла, молока и сахара. Этот торт не требует пропитки, он сам по себе сочный и ароматный.

Проверено редакцией
3 быстрых рецепта жидкой начинки для кулича: тягучая серединка без возни
Семья и жизнь
3 быстрых рецепта жидкой начинки для кулича: тягучая серединка без возни
Общество
Нежнейший торт без муки, яиц и масла. Только три ингредиента — никакой выпечки, а на вкус как бисквит
Общество
Этот слоеный торт с ветчиной — мой верный союзник на всех посиделках! А какой тут сырный крем… нереальная вкуснятина
Семья и жизнь
Шоколадная помадка для кулича: 3 рецепта без комков. Готовим по ГОСТу
Здоровье/красота
Нутрициолог предупредила, чем грозит переедание сладостей
рецепты
торты
сладости
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.