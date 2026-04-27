Ириски сливочные за 25 минут — молоко, сахар и масло: тают во рту, как в детстве, и без химии

Беру молоко, сахар и сливочное масло — варю сироп до загустения, выливаю в форму, остужаю и нарезаю на конфеты. Через 25 минут на столе нежные тягучие ириски, которые получаются мягкими, сливочными и намного вкуснее покупных. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого подарка.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые маслянистые ириски с гладкой текстурой и насыщенным сливочным вкусом, которые буквально тают во рту, как в детстве.

Для приготовления вам понадобится: 1 стакан молока (250 мл), 2 стакана сахара (400 г), 100 г сливочного масла, щепотка соли (по желанию). В кастрюле с толстым дном смешайте молоко, сахар и сливочное масло. Поставьте на средний огонь, постоянно помешивайте до растворения сахара.

Доведите до кипения, убавьте огонь и варите 20–25 минут, непрерывно помешивая, пока масса не загустеет и не приобретет карамельный оттенок (проба на мягкий шарик). Снимите с огня, добавьте соль, перемешайте. Вылейте горячую массу в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом, разровняйте. Дайте полностью остыть при комнатной температуре (около 1 часа). Нарежьте на небольшие прямоугольники или квадратики. Храните ириски в герметичном контейнере при комнатной температуре.

