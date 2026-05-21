Квашеные помидоры с чесноком и зеленью: сочные, упругие и очень вкусные — под шашлык и на закуску

Это гениально простой рецепт квашеных помидоров для тех, кто любит пикантные закуски, но не хочет возиться с долгим маринованием. Никакой возни — просто нарезал, залил рассолом, добавил чеснок и зелень.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, упругие помидоры с ярким чесночным ароматом и пряным вкусом, в меру солёные и чуть острые. Они отлично дополняют шашлык, жареное мясо или просто как самостоятельная закуска. Готовятся быстро, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг помидоров (средних, плотных), 1 головка чеснока, пучок укропа, пучок петрушки, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 л воды.

Помидоры вымойте, нарежьте крупными дольками или оставьте целыми, сделав крестообразные надрезы. Чеснок нарежьте пластинками, зелень порубите. Уложите помидоры в банку слоями, пересыпая чесноком и зеленью. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью и сахаром, остудите до тёплого. Залейте помидоры, накройте марлей. Оставьте при комнатной температуре на 2-3 дня, затем уберите в холодильник.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти квашеные помидоры с чесноком. Удивило то, что помидоры получились плотными и хрустящими, совсем не размякли. Чеснок и зелень придали им изумительный аромат и пикантность. Даже без долгой выдержки они были готовы уже через два дня. Кстати, вместо укропа можно добавить эстрагон — вкус станет ещё интереснее. Рецепт настоящая находка для шашлычных посиделок!

