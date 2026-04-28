Привезли из Венесуэлы рецепт обалденного торта — нужно немного муки, сгущенка и орехи

В Венесуэле его пекут на дни рождения и воскресные семейные обеды. И неспроста: десерт выглядит по-праздничному нарядно, но его приготовление под силу даже тем, кто нечасто балует себя сложной выпечкой.

Что понадобится

Для бисквита: яйца — 4 шт., сахар — 180 г, молоко — 120 мл, мука — 180 г, оливковое масло — 80 мл, грецкие орехи (молотые) — 100 г. Для прослойки и украшения: вареная сгущенка — банка (около 400 г), темный шоколад — 150 г, сливки 33% — 150 мл, цукаты или орехи — для украшения (по желанию).

Как готовлю

Отделяем белки от желтков. Белки взбиваем с сахаром. В отдельной емкости смешиваем молоко, желтки, просеянную муку, оливковое масло и молотые орехи. Аккуратно, плавными движениями сверху вниз вводим ореховую массу в белки в два приема, стараясь сохранить воздушность теста.

Духовку разогреваем до 160 °C. Тесто переливаем в смазанную маслом разъемную форму и выпекаем около часа. Готовому коржу даем полностью остыть в форме, затем аккуратно разрезаем его вдоль на два пласта.

Нижний пласт обильно промазываем вареной сгущенкой и накрываем верхним. Для глазури ломаем шоколад в миску, доводим сливки до горячего состояния (не кипятим) и заливаем ими шоколад.

Даем постоять минуту, затем перемешиваем до гладкости. Остужаем глазурь 5–7 минут до слегка загустевшего состояния и равномерно покрываем ею торт сверху и по бокам. Даем глазури полностью застыть.