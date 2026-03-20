Семья с детьми чуть не задохнулась из-за неисправной вентиляции В Подмосковье семья отравилась из-за неисправной вентиляции

В поселке Мамонтово Московской области произошло отравление семьи из четырех человек, включая детей, сообщил источник РЕН ТВ. Причиной инцидента стала неисправная вентиляция в частном жилом доме.

В результате пострадали 42-летние супруги и их двое детей — семи и шестнадцати лет. Все они были госпитализированы. В настоящее время выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее семья из трех человек насмерть отравилась газом из-за невыключенной плиты. Инцидент случился 17 марта в подмосковном Дзержинском.

До этого взрыв газа произошел в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россошь Воронежской области. В результате погибла 84-летняя женщина. Также было повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление. Прокуратура начала проверку.

Кроме того взрыв прогремел в нескольких квартирах в Дербенте. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.