Лютые морозы −40, снегопады, сильный ветер: прогноз погоды в РФ 1–7 декабря

В первую зимнюю неделю в некоторых регионах России ожидаются лютые морозы с метелями. На большей части территории страны уже лежит снег, но теперь толщина покрова будет только увеличиваться. Но еще есть уголки, где столбики термометров показывают +13 градусов. Подробнее о том, какая погода будет в РФ с 1 по 7 декабря, NEWS.ru рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

Какая погода ожидается в Центральной России

В регионах Центральной России с 1 по 7 декабря ожидается довольно теплая погода для этого времени года, как и в Московском регионе. Преобладающая температура ночью будет держаться в диапазоне от −3 до +3 градусов, днем — от 0 до +5 градусов. В течение недели возможны небольшие осадки. По утрам в некоторых регионах Центрального федерального округа будет образовываться густой туман.

Похожая ситуация сложится в регионах северо-запада России. С 1 по 7 декабря там будет сохраняться ветреная погода, но температура воздуха будет держаться выше нормы. В Калининградской, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской областях и Республике Карелия ночью столбики термометров покажут от −4 до +1 градуса, днем — от −1 до +3 градусов. В Ненецком автономном округе и Республике Коми немного холоднее: ночью ожидается −1–6 градусов, днем температура будет колебаться от −2 до +3.

В течение всей недели на северо–западе страны ожидаются небольшие умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Больше всего их выпадет в Новгородской, Псковской, Смоленской областях.

В Приволжском округе с 1 по 7 декабря ожидается погода, как в Центральной России. Температура воздуха будет варьироваться от −3 до +3 градусов ночью, от −1 до +5 градусов днем. В отдельные дни там ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В каких регионах ожидается потепление к концу недели

В Уральском федеральном округе в течение первой зимней недели будет в основном преобладать облачная погода. Временами возможен снег, мокрый снег и гололед. На севере округа, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, ночью столбики термометров будут показывать −15–20 градусов, днем — от −6–11 градусов. К концу недели на севере Урала ожидается повышение температуры на 5–8 градусов.

В Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области погода теплее. Ночью там будет −2–7 градусов, днем — от −1 до +4.

В Сибири в течение следующей недели временами ожидается снег от небольшого до умеренного. В первые дни зимы в регионы придет сильный мороз. В Таймырском, Эвенкийском, Туруханском районах Красноярского края ночью столбики термометров покажут −34–39 градусов, днем — −21–26 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае, в центральных и южных районах Красноярского края, Республике Алтай, Хакасии и Тыве ночная температура будет держаться в диапазоне −22–27 градусов, днем ожидается −14–19 градусов. Однако уже в середине недели в Сибири ожидается повышение температуры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где в России будет самая теплая погода

На юге России на следующей неделе ожидается +3–8 градусов в дневные часы и +1–6 градусов — по ночам. В Северо-Кавказском округе днем столбики термометров будут подниматься до +13 градусов. Такие показатели в целом около климатической нормы, однако для жителей южных регионов такая погода считается достаточно прохладной.

Первая неделя зимы на юге России пройдет преимущественно без осадков, однако к выходным местами возможны кратковременные дожди.

В каких регионах будут стоять морозы

В Якутии первая зимняя неделя будет достаточно холодной. Температура воздуха ночью может опускаться до −40 градусов, а днем она будет держаться около отметки в −34 градуса. Морозы ожидаются и в Чукотском автономном округе. Ночью на северо-востоке региона столбики термометров покажут −31 градус, а днем температура будет держаться около −22–27 градусов.

На следующей неделе холода настигнут Бурятию и Забайкальский край. Там по ночам ожидается −33–38 градусов, а днем — −19–24 градуса.

Немного теплее в Хабаровском крае, Магаданской области и Камчатском крае. Там температура воздуха по ночам не опустится ниже −20 градусов, а днем она будет варьироваться в диапазоне −8–13 градусов. В этих регионах временами возможны осадки в виде снега, на юге Камчатки — мокрого снега.

В южных регионах Дальнего Востока, а именно в Амурской области, на юге Хабаровского края, а также в Еврейской автономной области, ночью ожидается −20–25 градусов, днем — −14–19 градусов. Слабее морозы будут в Приморье и Сахалинской области. Ночью температура там будет держаться около −6–11 градусов. Днем будет теплее — −1–6 градусов. Временами там возможны осадки и сильный ветер.

Читайте также:

Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре

Из оттепели — в рекордные морозы? Прогноз погоды в Москве на выходные

Погода в Москве в пятницу, 28 ноября: на город обрушится ледяной ливень?