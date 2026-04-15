Трамп заявил, что Ормузский пролив больше никогда не закроется

США «навсегда» открывают Ормузский пролив для Китая и всего мира, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. По словам американского лидера, глава КНР Си Цзиньпин «крепко обнимет» его.

Китай очень рад, что я навсегда открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Президент Си Цзиньпин крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Разве это не лучше, чем сражаться? — написал Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что США превосходят любого противника в боевых способностях, но при этом выбрали дипломатический путь открытия пролива вместо военного противостояния.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США будут останавливать все суда, пытающиеся пройти через Ормузский пролив. По его словам, стратегический водный путь будет закрыт в ближайшее время.

Позже сообщалось, что два эсминца ВМС США находились в считаных минутах от полного уничтожения при попытке пройти через Ормузский пролив. По информации источника, американские корабли были вынуждены экстренно отступить после того, как на них нацелили ракеты и подняли в воздух ударные беспилотники.