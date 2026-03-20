Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 13:05

Двое жителей российского региона погибли из-за отравления угарным газом

В Дагестане два человека погибли из-за отравления угарным газом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В жилом доме в селе Дарваг Табасаранского района Дагестана произошло отравление угарным газом, жертвами которого стали два человека, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным собеседника телеканала, причиной трагедии стала неисправность газовой форсунки на котле.

Информация о личностях погибших не уточняется. Региональные власти пока никак не комментировали трагедию.

Ранее мужчина погиб при взрыве газа в селе Шмаково Курганской области. Кроме того, пострадала его супруга. Из-за взрыва в доме вспыхнул пожар, здание полностью разрушено.

До этого семья из трех человек насмерть отравилась газом из-за невыключенной плиты. Отравление получили 41-летний глава семейства, его 40-летняя супруга и их новорожденный сын. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку.

Взрыв газа также произошел в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россоши Воронежской области. В результате погибла 84-летняя женщина. Также повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Дагестан
отравления
смерти
угарный газ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.