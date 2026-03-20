В Минтрансе раскрыли, когда возобновятся регулярные рейсы на Ближний Восток Никитин: рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет безопасно

Регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет полностью безопасно, заявил глава Министерства транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что Москва поддерживает активные контакты с авиавластями стран региона, передает РИА Новости.

Как только будет полностью безопасно, — сказал Никитин.

Ранее Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение полетов в Израиль и Иран авиакомпаниями из РФ. Полеты с использованием воздушного пространства для этих стран приостановлены до 23:59 мск 26 марта.

19 марта в аэропорту Шереметьево совершил посадку первый после длительного перерыва регулярный рейс из столицы Катара Дохи. Полет совершил борт авиакомпании Qatar Airways, он успешно и без происшествий прибыл в Москву.

До этого стало известно, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке россиянин потерял более 400 тыс. рублей. Сам мужчина пояснил, что их пришлось потратить на проживание и питание в течение 10 незапланированных дней в стране.