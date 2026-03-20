20 марта 2026 в 13:01

В Минтрансе раскрыли, когда возобновятся регулярные рейсы на Ближний Восток

Никитин: рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет безопасно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Регулярные рейсы на Ближний Восток возобновятся, когда там будет полностью безопасно, заявил глава Министерства транспорта России Андрей Никитин. Он отметил, что Москва поддерживает активные контакты с авиавластями стран региона, передает РИА Новости.

Как только будет полностью безопасно, — сказал Никитин.

Ранее Росавиация продлила рекомендации о запрете на выполнение полетов в Израиль и Иран авиакомпаниями из РФ. Полеты с использованием воздушного пространства для этих стран приостановлены до 23:59 мск 26 марта.

19 марта в аэропорту Шереметьево совершил посадку первый после длительного перерыва регулярный рейс из столицы Катара Дохи. Полет совершил борт авиакомпании Qatar Airways, он успешно и без происшествий прибыл в Москву.

До этого стало известно, что из-за отмены рейса в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке россиянин потерял более 400 тыс. рублей. Сам мужчина пояснил, что их пришлось потратить на проживание и питание в течение 10 незапланированных дней в стране.

